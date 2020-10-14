Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме





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Що стосується дизайну, він практично не зміниться. Але без відмінностей теж не обійдеться. По-перше, виріз в дисплеї з динаміком, камерою і сенсорами стане трохи компактнішим. По-друге, у старших моделей блок основної камери збільшиться в порівнянні з попередниками. По-третє, оптичні модулі в iPhone 13 і iPhone 13 mini розташуються не один під одним, а по діагоналі.



Прийдешнім новинкам приписують повернення сканера відбитків пальців. Він може бути розташований як на правому торці корпусу, так і під дисплеєм.



Все сімейство смартфонів нового покоління отримає апаратну платформу на базі 5-нанометрового мобільного процесора Apple A15 Bionic. Чіпів M1 чекати в нових флагмани не варто. Як мінімум, через складнощі реалізації ефективної системи охолодження в компактному корпусі смартфона. Та й проблем з продуктивністю навіть у старих однокристальних систем немає.



Також варто чекати збільшену ємність акумуляторів в майбутніх новинках. З іншого можна відзначити новий режим нічної фотографії, оновлені сенсори LiDAR і операційну систему iOS 15.



Презентація смартфонів iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max очікується до кінця вересня 2021 року. Вартість стандартного видання і версії mini не зміниться в порівнянні з попередниками. А ось варіанти Pro і Pro Max виявляться на 50 доларів дорожче аналогічних моделей 2020 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з'явилася інформація про смартфони iPhone 13 - сімействі нового покоління з'явиться чотири моделі, як і в минулому році, незважаючи на не дуже високі продажі версії mini.Про це пише Prostomob Що стосується дизайну, він практично не зміниться. Але без відмінностей теж не обійдеться. По-перше, виріз в дисплеї з динаміком, камерою і сенсорами стане трохи компактнішим. По-друге, у старших моделей блок основної камери збільшиться в порівнянні з попередниками. По-третє, оптичні модулі в iPhone 13 і iPhone 13 mini розташуються не один під одним, а по діагоналі.Прийдешнім новинкам приписують повернення сканера відбитків пальців. Він може бути розташований як на правому торці корпусу, так і під дисплеєм.Все сімейство смартфонів нового покоління отримає апаратну платформу на базі 5-нанометрового мобільного процесора Apple A15 Bionic. Чіпів M1 чекати в нових флагмани не варто. Як мінімум, через складнощі реалізації ефективної системи охолодження в компактному корпусі смартфона. Та й проблем з продуктивністю навіть у старих однокристальних систем немає.Також варто чекати збільшену ємність акумуляторів в майбутніх новинках. З іншого можна відзначити новий режим нічної фотографії, оновлені сенсори LiDAR і операційну систему iOS 15.Презентація смартфонів iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max очікується до кінця вересня 2021 року. Вартість стандартного видання і версії mini не зміниться в порівнянні з попередниками. А ось варіанти Pro і Pro Max виявляться на 50 доларів дорожче аналогічних моделей 2020 року випуску.

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