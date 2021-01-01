Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Цьогоріч кліщі особливо активні й можуть напасти на людину в будь-яку погоду. Як правильно витягувати кліща, розповів і показав кандидат біологічних наук, акаролог Ігор Небогаткін.
Майстер-клас транслювали в ефірі ТСН, - пише РБК-Україна.
Активність кліщів починається у квітні й найнебезпечніші місяці – травень і червень. А ось в липні кліщі стають невидимками: їх неможливо відчути, коли вони повзають по тілу, а перед укусом вони впорскують знеболювальне і виявити рану людина може тільки через кілька днів.
Як зазначає лікар, кліщ здатний жити на тілі людини до 6 діб – він спочатку виділяє знеболювальне, а потім рідину, яка є аналогом цементної пробки.
"Якщо ви з якихось причин не маєте можливості звернутися до фахівця, є такий гаджет - "клещесмик ". Його можна придбати у ветеринарних аптеках. Ви затягуєте його максимально близько до шкіри. Далі необхідно крутити в обидві сторони, для того, щоб хоча б трохи зруйнувати "цементну пробку", яку створив кліщ. Далі, в зручну сторону, притримуючи шкіру, викручуємо і дістаємо кліща", - пояснив Небагаткін процедуру витягування кліща.
Він зазначив, що ризик отримати бактеріальну інфекцію є, але зараження почнеться тільки через добу після укусу. Вірус може потрапити в організм людини тільки, якщо він був в слині кліща.
Кліща можна віднести в лабораторію, а людина може здати кров на імуноглобуліни – але результат покаже тільки через три тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Майстер-клас транслювали в ефірі ТСН, - пише РБК-Україна.
Активність кліщів починається у квітні й найнебезпечніші місяці – травень і червень. А ось в липні кліщі стають невидимками: їх неможливо відчути, коли вони повзають по тілу, а перед укусом вони впорскують знеболювальне і виявити рану людина може тільки через кілька днів.
Як зазначає лікар, кліщ здатний жити на тілі людини до 6 діб – він спочатку виділяє знеболювальне, а потім рідину, яка є аналогом цементної пробки.
"Якщо ви з якихось причин не маєте можливості звернутися до фахівця, є такий гаджет - "клещесмик ". Його можна придбати у ветеринарних аптеках. Ви затягуєте його максимально близько до шкіри. Далі необхідно крутити в обидві сторони, для того, щоб хоча б трохи зруйнувати "цементну пробку", яку створив кліщ. Далі, в зручну сторону, притримуючи шкіру, викручуємо і дістаємо кліща", - пояснив Небагаткін процедуру витягування кліща.
Він зазначив, що ризик отримати бактеріальну інфекцію є, але зараження почнеться тільки через добу після укусу. Вірус може потрапити в організм людини тільки, якщо він був в слині кліща.
Кліща можна віднести в лабораторію, а людина може здати кров на імуноглобуліни – але результат покаже тільки через три тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
У місті на Волині обікрали жінку
Сьогодні, 05:27
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18