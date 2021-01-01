вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО

Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Цьогоріч кліщі особливо активні й можуть напасти на людину в будь-яку погоду. Як правильно витягувати кліща, розповів і показав кандидат біологічних наук, акаролог Ігор Небогаткін.

Майстер-клас транслювали в ефірі ТСН, - пише РБК-Україна.

Активність кліщів починається у квітні й найнебезпечніші місяці – травень і червень. А ось в липні кліщі стають невидимками: їх неможливо відчути, коли вони повзають по тілу, а перед укусом вони впорскують знеболювальне і виявити рану людина може тільки через кілька днів.

Як зазначає лікар, кліщ здатний жити на тілі людини до 6 діб – він спочатку виділяє знеболювальне, а потім рідину, яка є аналогом цементної пробки.

"Якщо ви з якихось причин не маєте можливості звернутися до фахівця, є такий гаджет - "клещесмик ". Його можна придбати у ветеринарних аптеках. Ви затягуєте його максимально близько до шкіри. Далі необхідно крутити в обидві сторони, для того, щоб хоча б трохи зруйнувати "цементну пробку", яку створив кліщ. Далі, в зручну сторону, притримуючи шкіру, викручуємо і дістаємо кліща", - пояснив Небагаткін процедуру витягування кліща.

Він зазначив, що ризик отримати бактеріальну інфекцію є, але зараження почнеться тільки через добу після укусу. Вірус може потрапити в організм людини тільки, якщо він був в слині кліща.

Кліща можна віднести в лабораторію, а людина може здати кров на імуноглобуліни – але результат покаже тільки через три тижні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кліщ, поради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
У місті на Волині обікрали жінку
Сьогодні, 05:27
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності
02 липень, 11:25
Низьких цін на Туреччину вже не буде: куди вигідніше полетіти на відпочинок Низьких цін на Туреччину вже не буде: куди вигідніше полетіти на відпочинок
02 липень, 10:38
Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці
30 червень, 20:41
Луцький ветеринар дав поради, як допомогти тваринам пережити спеку Луцький ветеринар дав поради, як допомогти тваринам пережити спеку
30 червень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
 0
У місті на Волині обікрали жінку
Сьогодні, 05:27
 0
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
 0
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8