Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3

Команда «Промбудсфера», в складі якої грають волиняни, зупинилася у півфіналі на третьому етапі Чемпіонату України з баскетболу 3х3.Про це йдеться на сторінці баскетбольного клубу "Старий Луцьк".Квартет у складі гравців "Старого Луцька" Едуарда Федчука, Володимира Коцька, Дмитра Швагринського та Сергія Юрченка продемонстрував видовищний баскетбол та хороші бійцівські якості.Особливо видовищний був чвертьфінальний поєдинок проти команди “Red Star”, в складі якої грали низка потужних гравців. Лучани поступалися супернику, проте зуміли проявити вольові якості і вирвати перемогу.У півфінальному матчі луцькі баскетболісти не зуміли перемогти команду «СумДу». Втім, за додатковими показниками саме «Prombudsfera Lutsk» посіла четверте місце.Таким чином, наша команда була в топ-4 всіх трьох етапів Чемпіонату України, які відбулися на цей момент.