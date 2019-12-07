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Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3

Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Команда «Промбудсфера», в складі якої грають волиняни, зупинилася у півфіналі на третьому етапі Чемпіонату України з баскетболу 3х3.

Про це йдеться на сторінці баскетбольного клубу "Старий Луцьк".

Квартет у складі гравців "Старого Луцька" Едуарда Федчука, Володимира Коцька, Дмитра Швагринського та Сергія Юрченка продемонстрував видовищний баскетбол та хороші бійцівські якості.

Особливо видовищний був чвертьфінальний поєдинок проти команди “Red Star”, в складі якої грали низка потужних гравців. Лучани поступалися супернику, проте зуміли проявити вольові якості і вирвати перемогу.

У півфінальному матчі луцькі баскетболісти не зуміли перемогти команду «СумДу». Втім, за додатковими показниками саме «Prombudsfera Lutsk» посіла четверте місце.

Таким чином, наша команда була в топ-4 всіх трьох етапів Чемпіонату України, які відбулися на цей момент.

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Теги: Волинь, баскетбол, Луцьк
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