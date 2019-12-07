Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
Команда «Промбудсфера», в складі якої грають волиняни, зупинилася у півфіналі на третьому етапі Чемпіонату України з баскетболу 3х3.
Про це йдеться на сторінці баскетбольного клубу "Старий Луцьк".
Квартет у складі гравців "Старого Луцька" Едуарда Федчука, Володимира Коцька, Дмитра Швагринського та Сергія Юрченка продемонстрував видовищний баскетбол та хороші бійцівські якості.
Особливо видовищний був чвертьфінальний поєдинок проти команди “Red Star”, в складі якої грали низка потужних гравців. Лучани поступалися супернику, проте зуміли проявити вольові якості і вирвати перемогу.
У півфінальному матчі луцькі баскетболісти не зуміли перемогти команду «СумДу». Втім, за додатковими показниками саме «Prombudsfera Lutsk» посіла четверте місце.
Таким чином, наша команда була в топ-4 всіх трьох етапів Чемпіонату України, які відбулися на цей момент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці баскетбольного клубу "Старий Луцьк".
Квартет у складі гравців "Старого Луцька" Едуарда Федчука, Володимира Коцька, Дмитра Швагринського та Сергія Юрченка продемонстрував видовищний баскетбол та хороші бійцівські якості.
Особливо видовищний був чвертьфінальний поєдинок проти команди “Red Star”, в складі якої грали низка потужних гравців. Лучани поступалися супернику, проте зуміли проявити вольові якості і вирвати перемогу.
У півфінальному матчі луцькі баскетболісти не зуміли перемогти команду «СумДу». Втім, за додатковими показниками саме «Prombudsfera Lutsk» посіла четверте місце.
Таким чином, наша команда була в топ-4 всіх трьох етапів Чемпіонату України, які відбулися на цей момент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни дійшли до півфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 00:15
14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні не легалізували медичний канабіс
13 липень, 23:34