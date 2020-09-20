В Яготині внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинуло двоє людей





Про це повідомляє



"13 липня о 19:03 у місті Яготин по вул. Незалежності 50, у квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4-го та 5-го поверхів, унаслідок чого 2 особи загинуло та 1 госпіталізована", - повідомляє ДСНС.



О 19:27 пожежу локалізували, о 20:27 - ліквідували на площі 60 м кв. До гасіння було залучено 12 співробітників та три одиниці спецтехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Яготині Київської області внаслідок пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку загинули дві особи, ще одну людину госпіталізовано.Про це повідомляє "Газета ua "."13 липня о 19:03 у місті Яготин по вул. Незалежності 50, у квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4-го та 5-го поверхів, унаслідок чого 2 особи загинуло та 1 госпіталізована", - повідомляє ДСНС.О 19:27 пожежу локалізували, о 20:27 - ліквідували на площі 60 м кв. До гасіння було залучено 12 співробітників та три одиниці спецтехніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію