Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу

За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксували 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 34, серед медпрацівників – 23).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 14 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 409 осіб;летальних випадків – 25;одужало – 797 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 18 572 особи,методом ІФА – 8 105 осіб,експрес-тестами – 16 972 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 242 245 осіб;одужало – 2 179 076 осіб;летальних випадків – 52 665проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 165 випадків;Вінницька область – 6 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 31 випадок;Донецька область – 31 випадок;Житомирська область – 4 випадки;Закарпатська область – 6 випадків;Запорізька область – 26 випадків;Івано-Франківська область – 2 випадки;Київська область – 39 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 23 випадки;Львівська область – 22 випадки;Миколаївська область – 19 випадків;Одеська область – 36 випадків;Полтавська область – 13 випадків;Рівненська область – 6 випадків;Сумська область – 22 випадки;Тернопільська область – 1 випадок;Харківська область – 20 випадків;Херсонська область – 25 випадків;Хмельницька область – 18 випадків;Черкаська область – 13 випадків;Чернівецька область – 11 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.