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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксували 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 34, серед медпрацівників – 23).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 14 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 409 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 797 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 572 особи,
методом ІФА – 8 105 осіб,
експрес-тестами – 16 972 особи.
За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 242 245 осіб;
одужало – 2 179 076 осіб;
летальних випадків – 52 665
проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 165 випадків;
Вінницька область – 6 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 31 випадок;
Донецька область – 31 випадок;
Житомирська область – 4 випадки;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 39 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 22 випадки;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 36 випадків;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 6 випадків;
Сумська область – 22 випадки;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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