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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

6 нових та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

6 нових та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Луцький район – 2 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Ківерцівська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1

Ковельський район – 3 хворих:
• Головненська ТГ – 1
• Ковельська ТГ – 2

Усього станом на 14 липня в області зареєстрували 62 234 випадки хвороби.
Одужало – 60 939 осіб (за останню добу – 29).

Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 1: Луцька ТГ Луцького району).

Методом ПЛР всього обстежили 258 947 осіб, за останню добу – 186 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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