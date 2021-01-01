6 нових та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".



Луцький район – 2 хворих:

• Луцька ТГ – 1

• Ківерцівська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 1 хворий:

• Маневицька ТГ – 1



Ковельський район – 3 хворих:

• Головненська ТГ – 1

• Ковельська ТГ – 2



Усього станом на 14 липня в області зареєстрували 62 234 випадки хвороби.

Одужало – 60 939 осіб (за останню добу – 29).



Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 1: Луцька ТГ Луцького району).



Методом ПЛР всього обстежили 258 947 осіб, за останню добу – 186 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Луцький район – 2 хворих:• Луцька ТГ – 1• Ківерцівська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 1 хворий:• Маневицька ТГ – 1Ковельський район – 3 хворих:• Головненська ТГ – 1• Ковельська ТГ – 2Усього станом на 14 липня в області зареєстрували 62 234 випадки хвороби.Одужало – 60 939 осіб (за останню добу – 29).Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 1: Луцька ТГ Луцького району).Методом ПЛР всього обстежили 258 947 осіб, за останню добу – 186 осіб.

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