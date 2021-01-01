6 нових та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:17
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Луцький район – 2 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Ківерцівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
• Головненська ТГ – 1
• Ковельська ТГ – 2
Усього станом на 14 липня в області зареєстрували 62 234 випадки хвороби.
Одужало – 60 939 осіб (за останню добу – 29).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 1: Луцька ТГ Луцького району).
Методом ПЛР всього обстежили 258 947 осіб, за останню добу – 186 осіб.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Луцький район – 2 хворих:
• Луцька ТГ – 1
• Ківерцівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
• Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
• Головненська ТГ – 1
• Ковельська ТГ – 2
Усього станом на 14 липня в області зареєстрували 62 234 випадки хвороби.
Одужало – 60 939 осіб (за останню добу – 29).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 1: Луцька ТГ Луцького району).
Методом ПЛР всього обстежили 258 947 осіб, за останню добу – 186 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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