У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку





Про це інформує Луцьке районне управління поліції.



На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили близько 800 стебел маку, які направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих громадян, дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на спецлінію 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Клубочин Ківерцівського району 13 липня поліцейські виявили земельну ділянку з насадженнями снодійного маку.Про це інформує Луцьке районне управління поліції.На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили близько 800 стебел маку, які направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих громадян, дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на спецлінію 102.

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