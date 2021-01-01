У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
Сьогодні, 09:25
В селі Клубочин Ківерцівського району 13 липня поліцейські виявили земельну ділянку з насадженнями снодійного маку.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили близько 800 стебел маку, які направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих громадян, дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на спецлінію 102.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили близько 800 стебел маку, які направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих громадян, дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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