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У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку

У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
В селі Клубочин Ківерцівського району 13 липня поліцейські виявили земельну ділянку з насадженнями снодійного маку.

Про це інформує Луцьке районне управління поліції.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили близько 800 стебел маку, які направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих громадян, дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на спецлінію 102.

У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку

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Теги: мак, Волинь, вилучення
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