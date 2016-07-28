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В Україні стартував прийом заяв до вишів

В Україні стартував прийом заяв до вишів
У середу, 14 липня, в Україні стартувало подання електронних заяв до вищих навчальних закладів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

Подати заву вступники повинні зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували. Цьогоріч на бюджет можна буде подати не більше п'яти заяв, а на контракт не більше 30. У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет через електронний кабінет, обов’язково треба встановити її пріоритетність: від одного до п’яти. Один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча.

Абітурієнтів закликають не поспішати все зробити саме сьогодні, адже через велику кількість одночасних звернень система перевантажується. Крім того, часу вдосталь, бо подати електронні заяв можна до 23 липня.


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Теги: вступна кампанія, абітурієнти
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