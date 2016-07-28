В Україні стартував прийом заяв до вишів





Про це розповіли у



Подати заву вступники повинні зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували. Цьогоріч на бюджет можна буде подати не більше п'яти заяв, а на контракт не більше 30. У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет через електронний кабінет, обов’язково треба встановити її пріоритетність: від одного до п’яти. Один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча.



Абітурієнтів закликають не поспішати все зробити саме сьогодні, адже через велику кількість одночасних звернень система перевантажується. Крім того, часу вдосталь, бо подати електронні заяв можна до 23 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 14 липня, в Україні стартувало подання електронних заяв до вищих навчальних закладів.Про це розповіли у ТСН.Ранок. Подати заву вступники повинні зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували. Цьогоріч на бюджет можна буде подати не більше п'яти заяв, а на контракт не більше 30. У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет через електронний кабінет, обов’язково треба встановити її пріоритетність: від одного до п’яти. Один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча.Абітурієнтів закликають не поспішати все зробити саме сьогодні, адже через велику кількість одночасних звернень система перевантажується. Крім того, часу вдосталь, бо подати електронні заяв можна до 23 липня.

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