20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:52
Біля села Тудорковичі Червоноградського району сталася летальна аварія.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 13 липня о 18:35 поблизу с. Тудорковичі (Сокальська ТГ) Червоноградського району, на автодорозі Р-15 сполученням “Нововолинськ-Червоноград”, водій автомобіля Audi F6, 2001 року народження, житель міста Нововолинськ, здійснив наїзд на пішохода, мешканця міста Львів 1970 року народження.
За інформацією ГУНП у Львівській області, 51-річний чоловік був працівником дорожньої служби та виконував роботи на проїжджій частині.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Обставини події встановлюють.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 13 липня о 18:35 поблизу с. Тудорковичі (Сокальська ТГ) Червоноградського району, на автодорозі Р-15 сполученням “Нововолинськ-Червоноград”, водій автомобіля Audi F6, 2001 року народження, житель міста Нововолинськ, здійснив наїзд на пішохода, мешканця міста Львів 1970 року народження.
За інформацією ГУНП у Львівській області, 51-річний чоловік був працівником дорожньої служби та виконував роботи на проїжджій частині.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Обставини події встановлюють.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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