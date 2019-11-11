вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО

20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО
Біля села Тудорковичі Червоноградського району сталася летальна аварія.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 13 липня о 18:35 поблизу с. Тудорковичі (Сокальська ТГ) Червоноградського району, на автодорозі Р-15 сполученням “Нововолинськ-Червоноград”, водій автомобіля Audi F6, 2001 року народження, житель міста Нововолинськ, здійснив наїзд на пішохода, мешканця міста Львів 1970 року народження.

За інформацією ГУНП у Львівській області, 51-річний чоловік був працівником дорожньої служби та виконував роботи на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Обставини події встановлюють.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО
20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині і на яку зарплату шукають працівників у сфері торгівлі. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:15
У Ковелі втопився 22-річний хлопець, а в селищі Заболоття – 40-річний чоловік: на Волині знову дві смерті на воді
Сьогодні, 09:55
20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:52
В Україні стартував прийом заяв до вишів
Сьогодні, 09:42
У Ківерцівському районі поліцейські на городі знайшли великі посіви снодійного маку
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
На Львівщині в аварії розбилися сини священника: подробиці трагедії На Львівщині в аварії розбилися сини священника: подробиці трагедії
15 січень, 16:18
Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні
11 листопад, 2019, 11:58
На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин
18 вересень, 2019, 12:22
Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини
03 серпень, 2019, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 10:28
 0
Де на Волині і на яку зарплату шукають працівників у сфері торгівлі. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:15
 0
У Ковелі втопився 22-річний хлопець, а в селищі Заболоття – 40-річний чоловік: на Волині знову дві смерті на воді
Сьогодні, 09:55
 0
20-річний волинянин на Львівщині на смерть збив працівника дорожньої служби. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:52
 0
В Україні стартував прийом заяв до вишів
Сьогодні, 09:42
 0
Медіа
відео
1/8