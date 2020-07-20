У Ковелі втопився 22-річний хлопець, а в селищі Заболоття – 40-річний чоловік: на Волині знову дві смерті на воді

Минулої доби на водоймах Волинської області втопилися двоє людей.Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.Так, 13 липня в селищі Заболоття в озері Ковпивне під час купання потонув 40-річний чоловік. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеві жителі.Близько опівночі тієї ж доби у Ковелі в річці Турія втопився 22-річний місцевий житель. Тіло чоловіка підійняли на поверхню його друзі.Обставини їх загибелі встановлюють.Зауважимо, що з початку купального сезону на водоймах області загинула 21 людина, з них 4 – діти.Щоб запобігти трагедіям на воді, рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки.