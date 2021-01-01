Розповіли, які дороги планують відремонтувати у Липинах

Найбільше пошкоджену дорогу у селі Липини наступного року планують капітально відремонтувати, облаштувати вздовж дороги тротуар, пішохідні переходи, ливневу каналізацію. Вулицю Кривоноса активно використовують лучани, які рухаються з проспекту Відродження в напрямку об’їзної дороги.Заступник Підгайцівського сільського головирозповідає, що вулиця Кривоноса у Липинах, справді, має найбільші пошкодження, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.З його слів, дорога не розрахована на потік вантажного транспорту, про що вказують дорожні знаки, однак важкогабаритний транспорт там курсує постійно. Щороку на ремонт дороги ще Липинська сільська рада виділяла кошти, але довгострокового ефекту не було.«Спальний район активно забудовується і якісне дорожнє покриття там просто необхідне. Тому депутатський корпус Підгайцівської сільської ради прийняв рішення у цьому році зробити поточний ремонт, але паралельно підготувати проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї ділянки автодороги, а реалізувати його вже у 2022 році. За попередніми підрахунками вартість таких робіт - понад 20 мільйонів гривень, тому будемо намагатися залучити кошти не тільки із бюджету громади», - зазначив посадовець.Разом з тим, у Липинах ведуться роботи щодо інших ділянок автошляхів:• провели ямковий ремонт по вулиці Садова. У наступному році на цій вулиці планують розширити дорогу, відремонтувати її та облаштувати тротуари;• завершений ямковий ремонт по вулиці Теремнівська, разом з тим, проходить експертизу проєкт про капітальний ремонт частини вулиці Теремнівська з облаштуванням тротуарів та розширенням дорожнього покриття;• запланований капітальний ремонт вулиці Волинська від перехрестя з вулиці Шевченка до будинку №25 із розширенням дорожнього полотна, з побудовою тротуарів та облаштуванням освітлення;• поруч із новобудовами по вулиці Заньковецької планують зробити тверде асфальтне покриття, ливневу каналізацію з водовідведенням;• готують проєктну документацію на капітальний ремонт вулиці С.Крушельницької.Зазначають, що це лише проєкти, які стосуються покращення дорожнього покриття в одному селі. Усього в Підгайцівській громаді від осені - 20 сіл, усі вони мають незакриті потреби, які детально вивчають раді та готують пропозиції на розгляд сесії Підгайцівської сільської ради.