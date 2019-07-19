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Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»

Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»
В місті Кривій Ріг з 10 по 11 липня відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання "Ігри Нескорених" Invictus games: team Ukraine, у яких Волинську область представили троє спортсменів, ветеранів, захисників України - Костянтин Байчук, Майя Москвич та Павло Ковальський.

Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.

Ковальський Павло виборов 3 місце у стрільбі з лука на 18 метрів в категорії просунуті. Москвич Майя у стрільбі з лука на 18 метрів у цій же категорії посіла 4 місце. Байчук Костянтин вперше випробував себе у стрільбі з лука на 18 метрів серед початківців та плаванні на дистанції 50 метрів у різних стилях та на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»
Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»
Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»
Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»


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Теги: волиняни, Ігри Нескорених
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