Троє волинян вдало виступили на «Іграх Нескорених»

В місті Кривій Ріг з 10 по 11 липня відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання "Ігри Нескорених" Invictus games: team Ukraine, у яких Волинську область представили троє спортсменів, ветеранів, захисників України -таПро це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.Ковальський Павло виборов 3 місце у стрільбі з лука на 18 метрів в категорії просунуті. Москвич Майя у стрільбі з лука на 18 метрів у цій же категорії посіла 4 місце. Байчук Костянтин вперше випробував себе у стрільбі з лука на 18 метрів серед початківців та плаванні на дистанції 50 метрів у різних стилях та на дистанції 100 метрів вільним стилем.