На Київщині лікар-різник по-звірячому вбив перехожого

У Білій Церкві затримали 38-річного лікаря, який вбив перехожого.Так, 8 липня близько 22:45 чоловік повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, та завдав ножем тілесні ушкодження. - інформує відділ комунікації поліції Київської області.Водій автомобіля, який проїжджав повз місця події, побачив, що на проїжджій частині лежить скривавлений чоловік. Керманич, не припиняючи рух, повідомив про вказану подію до поліції. Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений до медичного закладу, але, на жаль, під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.«Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів», - зазначив очільник поліції Київщини.Співробітники поліції Київщини затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.«Як з’ясувалось, вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - додав Андрій Нєбитов.