На Волині п'яний хлопець познущався над прапором України





Трапився інцидент вночі 3 липня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Нині слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.



За скоєне правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нетверезий 19-річний хлопець, перебуваючи на залізничній станції «Горохів» у селищі Мар’янівка, пошкодив флагшток, умисно розірвав Державний прапор України та потоптався по ньому.Трапився інцидент вночі 3 липня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Нині слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.За скоєне правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.

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