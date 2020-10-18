вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний хлопець познущався над прапором України

На Волині п'яний хлопець познущався над прапором України
Нетверезий 19-річний хлопець, перебуваючи на залізничній станції «Горохів» у селищі Мар’янівка, пошкодив флагшток, умисно розірвав Державний прапор України та потоптався по ньому.

Трапився інцидент вночі 3 липня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нині слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

За скоєне правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наруга, прапор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція
Сьогодні, 11:33
Перевищення швидкості та права з інтернету: на Волині спіймали водія з «липовими» документами
Сьогодні, 11:28
На Волині п'яний хлопець познущався над прапором України
Сьогодні, 11:22
Як у Володимирі зустрічали бійців 14-ої бригади, що повернулися із зони ООС. ФОТО
Сьогодні, 11:07
На Київщині лікар-різник по-звірячому вбив перехожого
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
У Луцьку хлопець і дівчина вкрали прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. ВІДЕО У Луцьку хлопець і дівчина вкрали прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. ВІДЕО
09 квітень, 09:00
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
18 жовтень, 2020, 04:25
Cтяги з Євромайдану, АТО і ООС: у місті на Волині презентували колекцію прапорів. ФОТО Cтяги з Євромайдану, АТО і ООС: у місті на Волині презентували колекцію прапорів. ФОТО
25 серпень, 2020, 02:15
Найвищу будівлю світу підсвітили кольорами прапора України. ВІДЕО Найвищу будівлю світу підсвітили кольорами прапора України. ВІДЕО
25 серпень, 2020, 01:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свій дім – реальність: вже збудовану квартиру у «StyleUP» можна придбати в іпотеку під 7%*
Сьогодні, 12:19
 0
З тисячною отарою справляється 1 пастух: як на Волині працює найбільша овеча ферма. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому
Сьогодні, 12:05
 0
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Сім’ї українців, яка постраждала у аварії в Польщі, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8