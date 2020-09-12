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Керівник оркестру «Кантабіле» може стати почесним лучанином

Керівник оркестру «Кантабіле» може стати почесним лучанином
Звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» планують присвоїти художньому керівнику академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту України Рівцю Товію Михайловичу.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення Луцькради.

Почесне звання Товію Рівцю хочуть присвоїти за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Луцькій міській територіальній громаді.

Рівець Товій Михайлович народився 5 січня 1947 року у місті Ківерці. Його дідусь викладав в гімназії математику, був равином, духовним наставником громади, грав на кларнеті. Тітка співала, дядько грав на ударних, батько Михайло Ісакович – на скрипці та акордеоні, другий брат – теж на скрипці.

Товій Рівець керував народним оркестром народного ансамблю танцю «Волинянка». Художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Викладач по класу скрипки та камерного ансамблю, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.


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Теги: почесний громадянин, Кантабіле, Луцьк
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