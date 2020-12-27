Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція

Дмитрука Валентина Володимировича, 6-го грудня 1981 року народження, який зник безвісти.



Про це повідомляє



Дмитрук Валентин – житель міста Володимир.



Нагадаємо, вчора, 13 липня, Нововолинський сектор кримінальної поліції встановлював міцезнаходження 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича.



Наразі правоохоронці розшукали чоловіка.

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