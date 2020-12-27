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Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція

Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція
Розшукали волинянина Дмитрука Валентина Володимировича, 6-го грудня 1981 року народження, який зник безвісти.

Про це повідомляє "Буг".

Дмитрук Валентин – житель міста Володимир.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, Нововолинський сектор кримінальної поліції встановлював міцезнаходження 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича.

Наразі правоохоронці розшукали чоловіка.

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Теги: поліція, розшук, волинянин
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