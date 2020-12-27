Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція
Сьогодні, 11:33
Розшукали волинянина Дмитрука Валентина Володимировича, 6-го грудня 1981 року народження, який зник безвісти.
Про це повідомляє "Буг".
Дмитрук Валентин – житель міста Володимир.
Нагадаємо, вчора, 13 липня, Нововолинський сектор кримінальної поліції встановлював міцезнаходження 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича.
Наразі правоохоронці розшукали чоловіка.
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Про це повідомляє "Буг".
Дмитрук Валентин – житель міста Володимир.
Нагадаємо, вчора, 13 липня, Нововолинський сектор кримінальної поліції встановлював міцезнаходження 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича.
Наразі правоохоронці розшукали чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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