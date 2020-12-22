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Сім’ї українців, яка постраждала у аварії в Польщі, збирають кошти на лікування

Сім’ї українців, яка постраждала у аварії в Польщі, збирають кошти на лікування
Родині українців (чоловікові, дружині та 11-річному синові), які 3 липня потрапили в серйозну ДТП неподалік міста Тарнув (Малопольське воєводство), потрібна допомога.

Як пoвідoмляє Yavp.pl, на порталі zrzutka.pl відкрили збір коштів для постраждалої родини українців.

Зараз відомо, що вони їхали на роботу до Польщі, однак їхній мікроавтобус зіткнувся з легковиком і перекинувся.

Голова родини вже переніс важку операцію на хребті, а також операцію на руці. Лікарі прогнозують, що чоловікові невдовзі знадобиться повторна операція на хребті. Постраждалу жінку також прооперували й вона вже може самостійно ходити. Найбільше під час аварії постраждав їхній 11-річний син. Тривалий час він перебував у комі, однак зараз його стан трохи покращився.

“Українська страхова компанія якось поки не дуже хоче допомагати цій родині. Вони приїхали сюди за кращим життям, за своїми маленькими мріями. Кожна копійка на рахунку”, - зазначається у преамбулі до збору коштів.

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Теги: збір, кошти, українці, аварія, Польща
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