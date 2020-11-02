вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО

На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
На митному посту "Ягодин" попередили спробу вивезення вантажу з невідповідністю задекларованого товару.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Зазначають, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці, прямуючи в Республіку Польща, заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Відповідно поданих до митного контролю документів, переміщувався товар «Збірний вантаж» загальною вартістю 194,8 тис. доларів США.

Цей вантаж прямував в адресу підприємства Республіки Польща. Крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, в результаті проведення повного митного огляду, виявили 11 799 одиниць незадекларованого товару.

Таким чином, керівник складу компанії відправника через водія транспортного засобу вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів загальною вартістю 1 917 311 гривень, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо їх ваги, кількості вантажних місць та їх вартості.

Працівники Волинської митниці за ознаками ст. 483 Митного кодексу України склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 1,9 мільйона гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинська митниця, незаконний товар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З тисячною отарою справляється 1 пастух: як на Волині працює найбільша овеча ферма. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому
Сьогодні, 12:05
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Сім’ї українців, яка постраждала у аварії в Польщі, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:42
Знайшли безвісти зниклого волинянина, якого розшукувала поліція
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
02 листопад, 2020, 11:42
На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень
22 квітень, 13:30
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
30 березень, 09:45
На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО
16 березень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свій дім – реальність: вже збудовану квартиру у «StyleUP» можна придбати в іпотеку під 7%*
Сьогодні, 12:19
 0
З тисячною отарою справляється 1 пастух: як на Волині працює найбільша овеча ферма. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому
Сьогодні, 12:05
 0
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Сім’ї українців, яка постраждала у аварії в Польщі, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8