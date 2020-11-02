На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО

На митному посту "Ягодин" попередили спробу вивезення вантажу з невідповідністю задекларованого товару.Про це повідомляє Волинська митниця.Зазначають, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці, прямуючи в Республіку Польща, заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Відповідно поданих до митного контролю документів, переміщувався товар «Збірний вантаж» загальною вартістю 194,8 тис. доларів США.Цей вантаж прямував в адресу підприємства Республіки Польща. Крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, в результаті проведення повного митного огляду, виявили 11 799 одиниць незадекларованого товару.Таким чином, керівник складу компанії відправника через водія транспортного засобу вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів загальною вартістю 1 917 311 гривень, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо їх ваги, кількості вантажних місць та їх вартості.Працівники Волинської митниці за ознаками ст. 483 Митного кодексу України склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 1,9 мільйона гривень вилучили до рішення суду.