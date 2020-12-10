Героям з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії.



За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, можуть присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:



- Лахаю Віктору Михайловичу;

- Мельничуку Віктору Миколайовичу;

- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.





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