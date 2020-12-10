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Героям з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання

Героям з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Трьом воїнам, що віддали життя, захищаючи Україну, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії.

За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, можуть присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:

- Лахаю Віктору Михайловичу;
- Мельничуку Віктору Миколайовичу;
- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.


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Теги: АТО, ООС, почесний громадянин
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