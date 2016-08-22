12-річна дівчинка із Закарпаття врятувала чотирьох дітей під час страшної стихії, її номінують на премію

Тетяну Тулайдан. Адже під час нещодавньої негоди на Рахівщині дівчинка, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.



Про вчинок сміливиці розповів голова Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Анатолій Полосков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував і її фото, - пише



"Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", – підкреслив чиновник.



За його словами, в негоду батьки Тетяни саме працювали в полі, а вода почала різко прибувати до їхнього будинку. Дівчинка не розгубилася: вимкнула всю електрику, взяла за руку семирічного братика Юру й побігла до будинку тітки.



Там перебували ще троє наляканих дітей, водночас через підтоплення води в домі вже стало по коліна. Тетяна заспокоїла малечу й забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.



Полосков назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, який заслуговує на те, щоб про нього знали всі.



"Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем!" – наголосив голова ОДА.



Він додав, що звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із проханням номінувати дівчинку на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року" 12-річну жительку села Стебний. Адже під час нещодавньої негоди на Рахівщині дівчинка, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.Про вчинок сміливиці розповів голова Закарпатської облдержадміністрації (ОДА). На своїй сторінці у Facebook він опублікував і її фото, - пише Обозреватель. "Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", – підкреслив чиновник.За його словами, в негоду батьки Тетяни саме працювали в полі, а вода почала різко прибувати до їхнього будинку. Дівчинка не розгубилася: вимкнула всю електрику, взяла за руку семирічного братика Юру й побігла до будинку тітки.Там перебували ще троє наляканих дітей, водночас через підтоплення води в домі вже стало по коліна. Тетяна заспокоїла малечу й забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.Полосков назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, який заслуговує на те, щоб про нього знали всі."Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем!" – наголосив голова ОДА.Він додав, що звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із проханням номінувати дівчинку на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

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