12-річна дівчинка із Закарпаття врятувала чотирьох дітей під час страшної стихії, її номінують на премію
Сьогодні, 15:01
На Закарпатті хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року" 12-річну жительку села Стебний Тетяну Тулайдан. Адже під час нещодавньої негоди на Рахівщині дівчинка, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.
Про вчинок сміливиці розповів голова Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Анатолій Полосков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував і її фото, - пише Обозреватель.
"Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", – підкреслив чиновник.
За його словами, в негоду батьки Тетяни саме працювали в полі, а вода почала різко прибувати до їхнього будинку. Дівчинка не розгубилася: вимкнула всю електрику, взяла за руку семирічного братика Юру й побігла до будинку тітки.
Там перебували ще троє наляканих дітей, водночас через підтоплення води в домі вже стало по коліна. Тетяна заспокоїла малечу й забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.
Полосков назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, який заслуговує на те, щоб про нього знали всі.
"Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем!" – наголосив голова ОДА.
Він додав, що звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із проханням номінувати дівчинку на здобуття премії "Герой-рятувальник року".
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Про вчинок сміливиці розповів голова Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Анатолій Полосков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував і її фото, - пише Обозреватель.
"Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", – підкреслив чиновник.
За його словами, в негоду батьки Тетяни саме працювали в полі, а вода почала різко прибувати до їхнього будинку. Дівчинка не розгубилася: вимкнула всю електрику, взяла за руку семирічного братика Юру й побігла до будинку тітки.
Там перебували ще троє наляканих дітей, водночас через підтоплення води в домі вже стало по коліна. Тетяна заспокоїла малечу й забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.
Полосков назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, який заслуговує на те, щоб про нього знали всі.
"Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем!" – наголосив голова ОДА.
Він додав, що звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із проханням номінувати дівчинку на здобуття премії "Герой-рятувальник року".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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