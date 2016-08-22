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12-річна дівчинка із Закарпаття врятувала чотирьох дітей під час страшної стихії, її номінують на премію

12-річна дівчинка із Закарпаття врятувала чотирьох дітей під час страшної стихії, її номінують на премію
На Закарпатті хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року" 12-річну жительку села Стебний Тетяну Тулайдан. Адже під час нещодавньої негоди на Рахівщині дівчинка, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей.

Про вчинок сміливиці розповів голова Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Анатолій Полосков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував і її фото, - пише Обозреватель.

"Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", – підкреслив чиновник.

За його словами, в негоду батьки Тетяни саме працювали в полі, а вода почала різко прибувати до їхнього будинку. Дівчинка не розгубилася: вимкнула всю електрику, взяла за руку семирічного братика Юру й побігла до будинку тітки.

Там перебували ще троє наляканих дітей, водночас через підтоплення води в домі вже стало по коліна. Тетяна заспокоїла малечу й забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.

Полосков назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, який заслуговує на те, щоб про нього знали всі.

"Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем!" – наголосив голова ОДА.

Він додав, що звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із проханням номінувати дівчинку на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

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Теги: дівчинка, Закарпаття, порятунок, премія
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