На Волині померла акушер-гінеколог, що більше 45 років працювала у пологовому
Сьогодні, 12:37
На Волині померла лікар акушер-гінеколог Іванюк Олімпіада Григорівна.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Понад 45 років Олімпіада Іванюк працювала у пологовому будинку.
"Її знали і поважали як високопрофесійного спеціаліста, мудрого наставника. Вона користувалася авторитетом серед колег. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжувала свою професійну діяльність. Пацієнтки довіряли їй своє здоров'я та життя", - йдеться в повідомленні.
Завдяки лікарському таланту акушера-гінеколога тисячі жінок пізнали щастя материнства і на світ народилися тисячі малюків.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Понад 45 років Олімпіада Іванюк працювала у пологовому будинку.
"Її знали і поважали як високопрофесійного спеціаліста, мудрого наставника. Вона користувалася авторитетом серед колег. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжувала свою професійну діяльність. Пацієнтки довіряли їй своє здоров'я та життя", - йдеться в повідомленні.
Завдяки лікарському таланту акушера-гінеколога тисячі жінок пізнали щастя материнства і на світ народилися тисячі малюків.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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