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На Волині померла акушер-гінеколог, що більше 45 років працювала у пологовому

На Волині померла акушер-гінеколог, що більше 45 років працювала у пологовому
На Волині померла лікар акушер-гінеколог Іванюк Олімпіада Григорівна.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Понад 45 років Олімпіада Іванюк працювала у пологовому будинку.

"Її знали і поважали як високопрофесійного спеціаліста, мудрого наставника. Вона користувалася авторитетом серед колег. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжувала свою професійну діяльність. Пацієнтки довіряли їй своє здоров'я та життя", - йдеться в повідомленні.

Завдяки лікарському таланту акушера-гінеколога тисячі жінок пізнали щастя материнства і на світ народилися тисячі малюків.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.
На Волині померла акушер-гінеколог, що більше 45 років працювала у пологовому

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Теги: лікар, смерть
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