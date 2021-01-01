На Волині померла акушер-гінеколог, що більше 45 років працювала у пологовому

На Волині померла лікар акушер-гінекологПро це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.Понад 45 років Олімпіада Іванюк працювала у пологовому будинку."Її знали і поважали як високопрофесійного спеціаліста, мудрого наставника. Вона користувалася авторитетом серед колег. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжувала свою професійну діяльність. Пацієнтки довіряли їй своє здоров'я та життя", - йдеться в повідомленні.Завдяки лікарському таланту акушера-гінеколога тисячі жінок пізнали щастя материнства і на світ народилися тисячі малюків.висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.