У Луцьку з поліклініки евакуювали пацієнтів та медиків
Сьогодні, 12:41
У приміщенні Луцького центру первинної медичної допомоги №2 виявили підозрілий предмет. Усіх працівників та відвідувачів поліклініки евакуювали.
Пр це розповіла Суспільному телефоном директорка медзакладу Тетяна Трач.
Станом на 11:50, 14 липня, усіх людей вивели з приміщення.
Зі слів Тетяни Трач, у поліклініці знайшли кимось залишений предмет, загорнутий у газету. Працівники медзакладу викликали правоохоронців.
Наразі вибухотехніки обстежують приміщення поліклініки. Медзаклад огородили попереджувальною стрічкою. На місці також працюють рятувальники та поліцейські.
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, у Луцьку Служба безпеки України у Волинській області проводить планові антитерористичні навчання. Триватимуть вони протягом трьох днів, 14-16 липня. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху та огляд транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу.
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Пр це розповіла Суспільному телефоном директорка медзакладу Тетяна Трач.
Станом на 11:50, 14 липня, усіх людей вивели з приміщення.
Зі слів Тетяни Трач, у поліклініці знайшли кимось залишений предмет, загорнутий у газету. Працівники медзакладу викликали правоохоронців.
Наразі вибухотехніки обстежують приміщення поліклініки. Медзаклад огородили попереджувальною стрічкою. На місці також працюють рятувальники та поліцейські.
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, у Луцьку Служба безпеки України у Волинській області проводить планові антитерористичні навчання. Триватимуть вони протягом трьох днів, 14-16 липня. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху та огляд транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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