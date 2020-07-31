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У Луцьку з поліклініки евакуювали пацієнтів та медиків

У Луцьку з поліклініки евакуювали пацієнтів та медиків
У приміщенні Луцького центру первинної медичної допомоги №2 виявили підозрілий предмет. Усіх працівників та відвідувачів поліклініки евакуювали.

Пр це розповіла Суспільному телефоном директорка медзакладу Тетяна Трач.

Станом на 11:50, 14 липня, усіх людей вивели з приміщення.

Зі слів Тетяни Трач, у поліклініці знайшли кимось залишений предмет, загорнутий у газету. Працівники медзакладу викликали правоохоронців.

Наразі вибухотехніки обстежують приміщення поліклініки. Медзаклад огородили попереджувальною стрічкою. На місці також працюють рятувальники та поліцейські.

Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, у Луцьку Служба безпеки України у Волинській області проводить планові антитерористичні навчання. Триватимуть вони протягом трьох днів, 14-16 липня. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху та огляд транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу.

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Теги: СБУ, планові навчання, поліклініка, Луцьк
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