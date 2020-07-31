У Луцьку з поліклініки евакуювали пацієнтів та медиків





Пр це розповіла Тетяна Трач.



Станом на 11:50, 14 липня, усіх людей вивели з приміщення.



Зі слів Тетяни Трач, у поліклініці знайшли кимось залишений предмет, загорнутий у газету. Працівники медзакладу викликали правоохоронців.



Наразі вибухотехніки обстежують приміщення поліклініки. Медзаклад огородили попереджувальною стрічкою. На місці також працюють рятувальники та поліцейські.



Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, у Луцьку Служба безпеки України у Волинській області проводить планові антитерористичні навчання. Триватимуть вони протягом трьох днів, 14-16 липня. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху та огляд транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу.



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