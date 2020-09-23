Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи

У зв’язку з аномальними погодними умовами, 15 та 16 липня луцький ЦНАП встановлює гнучкий режим робочого часу та змінює графік роботи.Про це повідомляють на сайті мерії.Зокрема, у четвер і п'ятницю робочий день розпочнеться о 7.30. У четвер прийом відвідувачів здійснюватимуть до 16.15, а у п'ятницю — до 15.00. Технічна перерва — з 12.00 до 12.30.Для прийому громадян, які уже мають талони попереднього запису на неробочий час, встановили чергування працівників.