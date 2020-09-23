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Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи

Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи
У зв’язку з аномальними погодними умовами, 15 та 16 липня луцький ЦНАП встановлює гнучкий режим робочого часу та змінює графік роботи.

Про це повідомляють на сайті мерії.

Зокрема, у четвер і п'ятницю робочий день розпочнеться о 7.30. У четвер прийом відвідувачів здійснюватимуть до 16.15, а у п'ятницю — до 15.00. Технічна перерва — з 12.00 до 12.30.

Для прийому громадян, які уже мають талони попереднього запису на неробочий час, встановили чергування працівників.
Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи

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Теги: ЦНАП, графік, спека
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