Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи
Сьогодні, 13:10
У зв’язку з аномальними погодними умовами, 15 та 16 липня луцький ЦНАП встановлює гнучкий режим робочого часу та змінює графік роботи.
Про це повідомляють на сайті мерії.
Зокрема, у четвер і п'ятницю робочий день розпочнеться о 7.30. У четвер прийом відвідувачів здійснюватимуть до 16.15, а у п'ятницю — до 15.00. Технічна перерва — з 12.00 до 12.30.
Для прийому громадян, які уже мають талони попереднього запису на неробочий час, встановили чергування працівників.
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Про це повідомляють на сайті мерії.
Зокрема, у четвер і п'ятницю робочий день розпочнеться о 7.30. У четвер прийом відвідувачів здійснюватимуть до 16.15, а у п'ятницю — до 15.00. Технічна перерва — з 12.00 до 12.30.
Для прийому громадян, які уже мають талони попереднього запису на неробочий час, встановили чергування працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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