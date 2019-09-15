Українці контрабандою хотіли провезти до Польщі людське волосся
Сьогодні, 13:14
Польські митники викрили чергові спроби громадян України ввезти потайки до Польщі людське волосся.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lubelskie.kas.gov.pl, співробітники митної служби за останній час вилучили 2,5 кг волосся, яке контрабандою хотіли провезти громадяни України.
Так, у пункті пропуску в Гребенному під час детального огляду автомобіля Mercedes під сидінням водія виявили 2 кг людського волосся різної довжини та різного кольору. У контрабанді зізнався 47-річний українець. За його словами, волосся він мав доставити до Варшави. Чоловіка покарали штрафом у розмірі 750 зл.
А в пункті пропуску в Дорогуську польські митники виявили понад 500 гр людського волосся: воно знаходилося у валізці, яку віз водій рейсового автобуса “Здолбунів-Ченстохова”. Чоловік розповів, що взяв передачу в Україні й мав доставити її до Варшави, однак нічого не знав про те, що було всередині.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lubelskie.kas.gov.pl, співробітники митної служби за останній час вилучили 2,5 кг волосся, яке контрабандою хотіли провезти громадяни України.
Так, у пункті пропуску в Гребенному під час детального огляду автомобіля Mercedes під сидінням водія виявили 2 кг людського волосся різної довжини та різного кольору. У контрабанді зізнався 47-річний українець. За його словами, волосся він мав доставити до Варшави. Чоловіка покарали штрафом у розмірі 750 зл.
А в пункті пропуску в Дорогуську польські митники виявили понад 500 гр людського волосся: воно знаходилося у валізці, яку віз водій рейсового автобуса “Здолбунів-Ченстохова”. Чоловік розповів, що взяв передачу в Україні й мав доставити її до Варшави, однак нічого не знав про те, що було всередині.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Керівник оркестру «Кантабіле» може стати почесним лучанином
Сьогодні, 13:50
Українці контрабандою хотіли провезти до Польщі людське волосся
Сьогодні, 13:14
Через аномальну спеку ЦНАП у Луцьку змінює графік роботи
Сьогодні, 13:10
У Луцьку з поліклініки евакуювали пацієнтів та медиків
Сьогодні, 12:41