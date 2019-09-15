Українці контрабандою хотіли провезти до Польщі людське волосся





Як повідомляє



Так, у пункті пропуску в Гребенному під час детального огляду автомобіля Mercedes під сидінням водія виявили 2 кг людського волосся різної довжини та різного кольору. У контрабанді зізнався 47-річний українець. За його словами, волосся він мав доставити до Варшави. Чоловіка покарали штрафом у розмірі 750 зл.



А в пункті пропуску в Дорогуську польські митники виявили понад 500 гр людського волосся: воно знаходилося у валізці, яку віз водій рейсового автобуса “Здолбунів-Ченстохова”. Чоловік розповів, що взяв передачу в Україні й мав доставити її до Варшави, однак нічого не знав про те, що було всередині.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські митники викрили чергові спроби громадян України ввезти потайки до Польщі людське волосся.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lubelskie.kas.gov.pl, співробітники митної служби за останній час вилучили 2,5 кг волосся, яке контрабандою хотіли провезти громадяни України.Так, у пункті пропуску в Гребенному під час детального огляду автомобіля Mercedes під сидінням водія виявили 2 кг людського волосся різної довжини та різного кольору. У контрабанді зізнався 47-річний українець. За його словами, волосся він мав доставити до Варшави. Чоловіка покарали штрафом у розмірі 750 зл.А в пункті пропуску в Дорогуську польські митники виявили понад 500 гр людського волосся: воно знаходилося у валізці, яку віз водій рейсового автобуса “Здолбунів-Ченстохова”. Чоловік розповів, що взяв передачу в Україні й мав доставити її до Варшави, однак нічого не знав про те, що було всередині.

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