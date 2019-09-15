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Українці контрабандою хотіли провезти до Польщі людське волосся

Українці контрабандою хотіли провезти до Польщі людське волосся
Польські митники викрили чергові спроби громадян України ввезти потайки до Польщі людське волосся.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lubelskie.kas.gov.pl, співробітники митної служби за останній час вилучили 2,5 кг волосся, яке контрабандою хотіли провезти громадяни України.

Так, у пункті пропуску в Гребенному під час детального огляду автомобіля Mercedes під сидінням водія виявили 2 кг людського волосся різної довжини та різного кольору. У контрабанді зізнався 47-річний українець. За його словами, волосся він мав доставити до Варшави. Чоловіка покарали штрафом у розмірі 750 зл.

А в пункті пропуску в Дорогуську польські митники виявили понад 500 гр людського волосся: воно знаходилося у валізці, яку віз водій рейсового автобуса “Здолбунів-Ченстохова”. Чоловік розповів, що взяв передачу в Україні й мав доставити її до Варшави, однак нічого не знав про те, що було всередині.

Фото - ілюстративне


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Теги: Польща, українці, контрабанда
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