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ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовуються обмеження на подорожі

ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовуються обмеження на подорожі
Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців.

Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Однак, як він зауважив, кінцеве рішення — за державами-членами.

"Але фактично ЄС дав «зелене світло», аби українці безперешкодно могли їздити до Європи", - зазначив Денис Шмигаль.




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Теги: ЄС, вільний в'їзд, українці
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