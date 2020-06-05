ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовуються обмеження на подорожі
Сьогодні, 13:33
Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців.
Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Однак, як він зауважив, кінцеве рішення — за державами-членами.
"Але фактично ЄС дав «зелене світло», аби українці безперешкодно могли їздити до Європи", - зазначив Денис Шмигаль.
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Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Однак, як він зауважив, кінцеве рішення — за державами-членами.
"Але фактично ЄС дав «зелене світло», аби українці безперешкодно могли їздити до Європи", - зазначив Денис Шмигаль.
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