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На Сході внаслідок обстрілу один військовий загинув, четверо – поранені

На Сході внаслідок обстрілу один військовий загинув, четверо – поранені
Вчора, 13 липня, на Сході внаслідок обстрілу російських окупантів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"13 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ'", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, підступно ведучи вогонь поблизу житлових будівель населених пунктів Сентянівка (Фрунзе) та Хороше, використовуючи заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння", - йдеться у повідомленні.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправил до лікувального закладу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Фото - ілюстративне

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Теги: війна, Донбас, український захисник
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