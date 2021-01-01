У Луцьку патрульні посеред ночі ганялися за п'яним водієм мопеда. ВІДЕО

Сьогодні вночі, 14 липня, на вулиці Володимирській, що у Луцьку, патрульні виявили мопед, керманич якого рухався без мотошолома, а на транспортному засобі був відсутній номерний знак.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили водія, який розповів, що рухався містом тривалий час, а перед поїздкою вживав спиртні напої.Під час спілкування інспектори дійсно виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — позитивний.Тож на 33-річного чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, незареєстрованим в установленому порядку), ч.2 ст.122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами), ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності світлових приладів) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила документів на право керування транспортним засобом) КУпАП.