В Україні військовим підвищили пенсії
Сьогодні, 18:41
В Україні майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду, повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим", - написав він.
Таким чином, ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.
Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
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Таке рішення ухвалили сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду, повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим", - написав він.
Таким чином, ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.
Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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