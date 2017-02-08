В Україні військовим підвищили пенсії

В Україні майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.Таке рішення ухвалили сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду, повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України"Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим", - написав він.Таким чином, ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.