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Свято 14 жовтня перейменували на День захисників і захисниць України

Свято 14 жовтня перейменували на День захисників і захисниць України
Верховна Рада перейменувала державне свято День захисника України на День захисників і захисниць України.

За відповідне рішення на позачерговому засіданні парламенту проголосували 317 народних депутатів. Закон набуває чинності з дня, наступного після його опублікування, - пишут Факти.

Автори документу необхідність ухвалення документу пояснили тим, що назва День захисника України не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками Україну боронять також і жінки.

Так, за інформацією Міністерства оборони, станом на сьогодні у Збройних Силах України служать 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС мають 9 916 жінок, 166 з них у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Тому депутати вирішили, що буде доцільно змінити назву державного свята День захисника України, щоб вшановувати мужність та героїзм жінок і чоловіків.

День захисника України щороку відзначають 14 жовтня. Він був встановлений указом президента у 2014 році та офіційно є вихідним днем.

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Теги: День захисників і захисниць України, свято
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