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Збільшують температуру тіла: які продукти не варто вживати під час спеки

Збільшують температуру тіла: які продукти не варто вживати під час спеки
Під час виснажливої спеки варто використовувати всі доступні методи, аби довше втримати прохолоду.

Що не можна їсти під час нестерпних літніх градусів, розповідає 24 канал.

Гострі продукти

Капсаїцин — сполука, що міститься в гострій їжі. Проте його варто уникати, коли надворі спека. Адже викликає підвищення температури тіла та змушує людину нагріватися. Хоч це тільки тимчасово, проте коли на вулиці нестерпні градуси, усе має значення.

Сечогінні продукти

У спеку, коли температура тіла піднімається, вода – це найкращий друг. Одним із способів запобігти втраті такої необхідної води в організмі – уникнення діуретичних, тобто сечогінних продуктів. До них відносяться, зокрема, манго, фенхель, спаржа, селера, артишоки, банани, а також кава, чай, газовані напої та інші напої з кофеїном. Через зневоднення стає спекотніше, а ймовірність отримати тепловий удар зростає.

Продукти з високим вмістом білка

В спеку організму досить важко засвоювати білок. Потрібно багато різних молекул та ферментів, щоб переварити шматок м’яса. Коли тіло виконує цей процес, воно створює тепло – термогенез. Фактично для розщеплення білка може знадобитися від 50 до 100% більше енергії у порівнянні з вуглеводами. Таким чином, в результаті вживання м’яса та інших білкових продуктів температура тіла підвищується і стає ще спекотніше.





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Теги: продукти, спека, здоров'я
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