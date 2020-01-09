Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві

Петра Струбіцького, якого два дні розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві на місцевому стадіоні.



Про це



Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, 33-річний чоловік у понеділок, 12 липня, близько 20-ї години вийшов з дому і не повернувся. На з’язок не виходив – телефон був вимкнений. Рідні забили на сполох, повідомили поліцію і ЗМІ, організували на пошуки односельчан.



Розповідають, що знайшли чоловіка на місці, яке вже раніше оглядали, в середу, 14 липня, близько 14:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця села Перемиль, якого два дні розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві на місцевому стадіоні.Про це Громадському Інтерактивному Телебаченню повідомили рідні чоловіка.Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 33-річний чоловік у понеділок, 12 липня,На з’язок не виходив – телефон був вимкнений. Рідні забили на сполох, повідомили поліцію і ЗМІ, організували на пошуки односельчан.Розповідають, що знайшли чоловіка на місці, яке вже раніше оглядали, в середу, 14 липня, близько 14:30.

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