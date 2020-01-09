Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві
Сьогодні, 16:15
Мешканця села Перемиль Петра Струбіцького, якого два дні розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві на місцевому стадіоні.
Про це Громадському Інтерактивному Телебаченню повідомили рідні чоловіка.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 33-річний чоловік у понеділок, 12 липня, близько 20-ї години вийшов з дому і не повернувся. На з’язок не виходив – телефон був вимкнений. Рідні забили на сполох, повідомили поліцію і ЗМІ, організували на пошуки односельчан.
Розповідають, що знайшли чоловіка на місці, яке вже раніше оглядали, в середу, 14 липня, близько 14:30.
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Про це Громадському Інтерактивному Телебаченню повідомили рідні чоловіка.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 33-річний чоловік у понеділок, 12 липня, близько 20-ї години вийшов з дому і не повернувся. На з’язок не виходив – телефон був вимкнений. Рідні забили на сполох, повідомили поліцію і ЗМІ, організували на пошуки односельчан.
Розповідають, що знайшли чоловіка на місці, яке вже раніше оглядали, в середу, 14 липня, близько 14:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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