вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві

Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві
Мешканця села Перемиль Петра Струбіцького, якого два дні розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві на місцевому стадіоні.

Про це Громадському Інтерактивному Телебаченню повідомили рідні чоловіка.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 33-річний чоловік у понеділок, 12 липня, близько 20-ї години вийшов з дому і не повернувся. На з’язок не виходив – телефон був вимкнений. Рідні забили на сполох, повідомили поліцію і ЗМІ, організували на пошуки односельчан.

Розповідають, що знайшли чоловіка на місці, яке вже раніше оглядали, в середу, 14 липня, близько 14:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Литва значно знизила вартість довгострокових віз для українців
Сьогодні, 16:47
Збільшують температуру тіла: які продукти не варто вживати під час спеки
Сьогодні, 16:30
Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві
Сьогодні, 16:15
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:59
У Луцьку терцентр соціального обслуговування планують переобладнати для потреб людей з інвалідністю
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині
09 січень, 2020, 17:57
Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина
13 липень, 17:45
Пішов з дому та не повернувся: поліцейські розшукують 33-річного волинянина Пішов з дому та не повернувся: поліцейські розшукують 33-річного волинянина
13 липень, 16:11
Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
08 липень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв
Сьогодні, 16:49
 0
Литва значно знизила вартість довгострокових віз для українців
Сьогодні, 16:47
 0
Збільшують температуру тіла: які продукти не варто вживати під час спеки
Сьогодні, 16:30
 0
Молодого волинянина, якого розшукували рідні, знайшли повішеним на дереві
Сьогодні, 16:15
 0
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8