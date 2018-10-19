У Ковелі на місяць перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 17:54
У Ковелі на місяць перекриють рух автомобільного транспорту провулком Шевченка та вулицею Леонтовича.
Про це йдеться на сайті Ковельради.
Так, з 19 липня до 19 серпня закриють рух автомобільного транспорту провулком Шевченка та вулицею Леонтовича. ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне товариство-63» вестиме капітальний ремонт дороги на провулку Шевченка.
Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
Так, з 19 липня до 19 серпня закриють рух автомобільного транспорту провулком Шевченка та вулицею Леонтовича. ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне товариство-63» вестиме капітальний ремонт дороги на провулку Шевченка.
Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.
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