У Ковелі на місяць перекриють рух транспорту на деяких вулицях





Про це йдеться на сайті Ковельради.



Так, з 19 липня до 19 серпня закриють рух автомобільного транспорту провулком Шевченка та вулицею Леонтовича. ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне товариство-63» вестиме капітальний ремонт дороги на провулку Шевченка.



Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.

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