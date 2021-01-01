У військових відбуться навчальні стрільби: волинян просять бути обачними





Про це повідомляє Ківерцівська сільська рада.



Тож мешканців Ківерцівської громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.



Нагадують також, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглій місцевості на час проведення стрільб заборонено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 16 липня, з 09:00 до 17:00 на території колишньої військової частини за межами села Гайове військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів.Про це повідомляє Ківерцівська сільська рада.Тож мешканців Ківерцівської громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.Нагадують також, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглій місцевості на час проведення стрільб заборонено.

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