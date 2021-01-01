Литва значно знизила вартість довгострокових віз для українців





Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter, - пише



Він розповів, що литовська сторона пропонувала встановити €120 за візу для працевлаштування, навчання та возз’єднання родини, але українським дипломатом вдалося домовитися про ціну, яка нижча на половину.



"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч", - повідомив Кулеба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Литва знизила вартість національних довгострокових віз для України. Так, ціну для оформлення документу встановили на рівні 60 євро.Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter, - пише ТСН. Він розповів, що литовська сторона пропонувала встановити €120 за візу для працевлаштування, навчання та возз’єднання родини, але українським дипломатом вдалося домовитися про ціну, яка нижча на половину."Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч", - повідомив Кулеба.

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