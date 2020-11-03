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Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв

Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв
Помер водій вантажівки “DAF”, який постраждав у ДТП, що сталася на вулиці Володимирській у Луцьку.

Інформацію ІА "Конкурент" підтвердили у лікарні.

Серце чоловіка перестало битись 12 липня.

Нагадаємо, аварія за участю двох автомобілів сталася вранці 6 липня. За інфорацією ДСНС Волині, водій вантажного автомобіля DAF, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля DAF знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу. Для водія вантажівки травми, отримані внаслідок аварії, виявились несумісні з життям. Чоловіку було усього 50 років.




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Теги: Луцьк, аварія, смерть
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