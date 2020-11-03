Аварія у Луцьку за участю вантажівки та автобуса: у лікарні помер один з водіїв





Інформацію



Серце чоловіка перестало битись 12 липня.



Нагадаємо, аварія за участю двох автомобілів сталася вранці 6 липня. За інфорацією ДСНС Волині, водій вантажного автомобіля DAF, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля DAF знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу. Для водія вантажівки травми, отримані внаслідок аварії, виявились несумісні з життям. Чоловіку було усього 50 років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер водій вантажівки “DAF”, який постраждав у ДТП, що сталася на вулиці Володимирській у Луцьку.Інформацію ІА "Конкурент" підтвердили у лікарні.Серце чоловіка перестало битись 12 липня.Нагадаємо, аварія за участю двох автомобілів сталася вранці 6 липня. За інфорацією ДСНС Волині, водійУ салоні автомобіля DAF знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу. Для водія вантажівки травми, отримані внаслідок аварії, виявились несумісні з життям. Чоловіку було усього 50 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію