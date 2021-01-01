Без батька залишилися троє дітей: відоме ім'я Героя, який загинув на Донбасі

Андрій Бєляєв із позивним "Бєлий".



Чоловік родом із Нікополя, пішов на фронт добровольцем ще в 2014 році, кілька разів підписував контракт, - пише



Ім’я загиблого Героя повідомили на Facebook-сторінці "Нікопольський ОМТЦК і СП". А його побратим, журналіст Олександр Махов у Facebook опублікував фото.



Трагедія трапилася в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) біля с. Кринички Старобільського району на Луганщині.



Ворог вдався до артилерійського обстрілу з мінометів 122-го та 152-го калібрів бойових позицій 57-ї окремої мотопіхотної бригади.



"Загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження. Час та місце прощання з Героєм буде оголошено додатково. Від імені особового складу Нікопольського ОМТЦК та СП висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя", – йдеться у повідомленні.



Олександр Махов додав, що "Бєлий" загинув на місці, коли його підрозділ потрапив під щільний артилерійський обстріл. Він був досвідченим воїном, сам першим йшов вперед, стріляв, брав на себе відповідальність.



"Був прикладом для мене на війні. Тихий герой. Звичайний чоловік, яких тисячі, котрі пішли на війну. Не брав участі у визначних боях і операціях. Але на своїй маленький війні був серед найкращих. Щирий. Завжди усміхнений", – написав журналіст.



За його словами, 17 липня Андрію Бєляєву мало виповнитися 39 років. У нього залишилося троє дітей.

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