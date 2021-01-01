У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 17:31
21 липня в селі Старий Чорторийськ та навколишніх селах Камінь-Каширського району відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.
Про це повідомляє Фонд боротьби з раком на сторінці у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.
Огляд є повністю безкоштовним. Початок обстеження - 09:00.
Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).
Телефон для довідок та запису: 0985167457
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Про це повідомляє Фонд боротьби з раком на сторінці у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.
Огляд є повністю безкоштовним. Початок обстеження - 09:00.
Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).
Телефон для довідок та запису: 0985167457
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