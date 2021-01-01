У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак





Про це повідомляє Фонд боротьби з раком на сторінці у фейсбуці.



Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.



Огляд є повністю безкоштовним. Початок обстеження - 09:00.



Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).



Телефон для довідок та запису: 0985167457

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 липня в селі Старий Чорторийськ та навколишніх селах Камінь-Каширського району відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.Про це повідомляє Фонд боротьби з раком на сторінці у фейсбуці.Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарніОгляд є повністю безкоштовним. Початок обстеження - 09:00.Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).Телефон для довідок та запису:

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