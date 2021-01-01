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У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак

У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
21 липня в селі Старий Чорторийськ та навколишніх селах Камінь-Каширського району відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляє Фонд боротьби з раком на сторінці у фейсбуці.

Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.

Огляд є повністю безкоштовним. Початок обстеження - 09:00.

Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).

Телефон для довідок та запису: 0985167457

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Теги: Камінь-Каширський район, обстеження, рак шийки матки
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