У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю
Сьогодні, 20:39
Рожищенська міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки по вулиці Гагаріна, 55 для реконструкції частини котельні під цех-майстерню з обробки природного каменю та деревообробний цех.
За відповідне рішення депутати проголосували під час сесії 14 липня. - пише Район.Рожище.
Замовником розроблення детального плану території визначили Рожищенську міську раду. Фінансування робіт здійснюватимуть коштом Ігнатюка Михайла Павловича.
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За відповідне рішення депутати проголосували під час сесії 14 липня. - пише Район.Рожище.
Замовником розроблення детального плану території визначили Рожищенську міську раду. Фінансування робіт здійснюватимуть коштом Ігнатюка Михайла Павловича.
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