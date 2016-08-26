У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю





За відповідне рішення депутати проголосували під час сесії 14 липня. - пише



Замовником розроблення детального плану території визначили Рожищенську міську раду. Фінансування робіт здійснюватимуть коштом Ігнатюка Михайла Павловича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенська міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки по вулиці Гагаріна, 55 для реконструкції частини котельні під цех-майстерню з обробки природного каменю та деревообробний цех.За відповідне рішення депутати проголосували під час сесії 14 липня. - пише Район.Рожище Замовником розроблення детального плану території визначили Рожищенську міську раду. Фінансування робіт здійснюватимуть коштом Ігнатюка Михайла Павловича.

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