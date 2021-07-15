Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласнйи центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21⁰, вдень 29-34⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря вночі 26-23⁰, вдень 31-34⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласнйи центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21⁰, вдень 29-34⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря вночі 26-23⁰, вдень 31-34⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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