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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 липня
У Волинській області завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласнйи центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21⁰, вдень 29-34⁰ тепла.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря вночі 26-23⁰, вдень 31-34⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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