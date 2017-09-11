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Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру

Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру
Правоохоронці на підприємстві в Ковельському районі проводять санкціоновані обшуки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Необліковану продукцію - лісоматеріали, отримані внаслідок незаконних порубок, вилучають. Уже вилучили близько 400 м3 лісоматеріалів. Обшуки тривають.

Під час досудового слідства встановили, що, починаючи з 2018 року, службові особи підприємства, з метою незаконного виготовлення та експорту пиломатеріалів, діючи за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, організували на території Ковельського району без відповідних дозволів порубку дерев різних порід, які в подальшому перевозили й переробляли для експорту до країн Європи.

Встановили також, що частина необлікованої продукції, яка надходила від приватних суб’єктів, отримана внаслідок незаконної порубки, без оформлених документів.

Під час попередніх обшуків у квітні вилучили лісодеревину з бирками, при перевірці яких встановили їх повторне використання, а саме при отриманні сертифікатів про походження деревини для здійснення експортних операцій для реалізації її за межі території України.

Сьогодні службовій особі цього підприємства оголосили підозру за ч.2 ст.246 та ч.4 ст.358 КК України: йдеться як про незаконну порубку, перевезення, зберігання, збут лісу, так і про використання завідомо підроблених документів.

Досудове слідство триває.

Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру
Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру
Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру


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Теги: Ковельський район, незакона рубка, підозра
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