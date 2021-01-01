У Луцькому прикордонному загоні – новий керівник
Сьогодні, 21:14
Луцький прикордонний загін очолив полковник з Маріуполя.
Дням з'явилась інформація про те, що у верхівці структури назрівають кадрові зміни.
За інформацією Інсайдер Медіа, планували змінити начальників Луцького прикордонного загону Олега Вовка та відділу прикордонної служби «Рівне» Сергія Бондаренка.
У пресслужбі загону інформацію про зміну керівника підтвердили, однак зауважили, що Олега Вовка не звільняють, а переводять на інше місце роботи.
Сьогодні ж наші джерела повідомили, що на посаду нового очільника Луцького прикордонного загону знайшли відповідну кандидатуру. Командиром призначили полковника Сергія Миколайовича Лозінського.
Донині він перебував на посаді першого заступника начальника прикордонного загону – начальника штабу у Державній прикордонній службі України.
У 2019-2020 роках Сергій Лозінський працював першим заступником начальника 1 прикордонного загону в м. Маріуполь. А до того – ніс службу у м. Лисичанськ та м. Житомир.
Нагадаємо, що останній кадрові зміни керівництва Луцького прикордонного загону відбулися у січні минулого року. Саме тоді призначили нового керівника- Олега Вовка, який раніше виконував обов’язки заступника начальника штабу – начальника відділу організації прикордонної служби штабу Південного регіонального управління.
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Дням з'явилась інформація про те, що у верхівці структури назрівають кадрові зміни.
За інформацією Інсайдер Медіа, планували змінити начальників Луцького прикордонного загону Олега Вовка та відділу прикордонної служби «Рівне» Сергія Бондаренка.
У пресслужбі загону інформацію про зміну керівника підтвердили, однак зауважили, що Олега Вовка не звільняють, а переводять на інше місце роботи.
Сьогодні ж наші джерела повідомили, що на посаду нового очільника Луцького прикордонного загону знайшли відповідну кандидатуру. Командиром призначили полковника Сергія Миколайовича Лозінського.
Донині він перебував на посаді першого заступника начальника прикордонного загону – начальника штабу у Державній прикордонній службі України.
У 2019-2020 роках Сергій Лозінський працював першим заступником начальника 1 прикордонного загону в м. Маріуполь. А до того – ніс службу у м. Лисичанськ та м. Житомир.
Нагадаємо, що останній кадрові зміни керівництва Луцького прикордонного загону відбулися у січні минулого року. Саме тоді призначили нового керівника- Олега Вовка, який раніше виконував обов’язки заступника начальника штабу – начальника відділу організації прикордонної служби штабу Південного регіонального управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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