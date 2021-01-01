Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії

Кабмін ухвалив рішення виділити у межах вступної кампанії до вищих навчальних закладів 2021 року 188 тис.938 бюджетних місць для вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.Це передбачає урядова постанова № 708 від 30 червня 2021 року, опублікована на сайті Кабміну.Зокрема, на державній формі зможуть навчатися:понад 37 тис. фахових молодших бакалаврів;понад 87 тис. вступників на бакалаврат;майже 60 тис. вступників до магістратури;3 тис. 125 аспірантів.Держзамовлення у 2021 році було збільшене з огляду на велику кількість випускників шкіл.Для забезпечення держзамовлення на 2021 рік уряд виділив 42,5 млрд грн.Нагадаємо, вступна кампанія до вищих навчальних закладів в Україні розпочалася 1 липня. На бюджетні місця абітурієнт може подати не більше п’яти заяв.