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Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії

Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії
Кабмін ухвалив рішення виділити у межах вступної кампанії до вищих навчальних закладів 2021 року 188 тис.938 бюджетних місць для вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Це передбачає урядова постанова № 708 від 30 червня 2021 року, опублікована на сайті Кабміну.

Зокрема, на державній формі зможуть навчатися:

понад 37 тис. фахових молодших бакалаврів;
понад 87 тис. вступників на бакалаврат;
майже 60 тис. вступників до магістратури;
3 тис. 125 аспірантів.
Держзамовлення у 2021 році було збільшене з огляду на велику кількість випускників шкіл.

Для забезпечення держзамовлення на 2021 рік уряд виділив 42,5 млрд грн.

Нагадаємо, вступна кампанія до вищих навчальних закладів в Україні розпочалася 1 липня. На бюджетні місця абітурієнт може подати не більше п’яти заяв.

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Теги: дердавне замовлення, вступ ВНЗ
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