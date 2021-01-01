У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Сьогодні, 22:22
Одну з вулиць Луцька можуть перейменувати на честь Всеволода Нестайка.
Відповідну пропозиції вніс депутат міської ради Андрій Лучик («СВІДОМІ»).
Андрій Лучик у своєму фейсбуці пише, що Всеволод Нестайко – класик сучасної української дитячої літератури. Автор численних творів, зокрема: «Тореадори з Васюківки», «В країні Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в лісовій школі» та інших. Це один з найулюбленіших і найбільш впізнаваних дитячих письменників, на творах якого виросло декілька поколінь українців.
«Присвоєння назві вулиці імені Всеволода Нестайка – рішення неполітичне. Це увіковічення пам’яті не лише автора чудових дитячих творів, але й приємних спогадів дитинства не одного покоління лучан», – пише Андрій у дописі і запитує у підписників, чи підтримують вони таку пропозицію.
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Відповідну пропозиції вніс депутат міської ради Андрій Лучик («СВІДОМІ»).
Андрій Лучик у своєму фейсбуці пише, що Всеволод Нестайко – класик сучасної української дитячої літератури. Автор численних творів, зокрема: «Тореадори з Васюківки», «В країні Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в лісовій школі» та інших. Це один з найулюбленіших і найбільш впізнаваних дитячих письменників, на творах якого виросло декілька поколінь українців.
«Присвоєння назві вулиці імені Всеволода Нестайка – рішення неполітичне. Це увіковічення пам’яті не лише автора чудових дитячих творів, але й приємних спогадів дитинства не одного покоління лучан», – пише Андрій у дописі і запитує у підписників, чи підтримують вони таку пропозицію.
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