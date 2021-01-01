вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника

У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Одну з вулиць Луцька можуть перейменувати на честь Всеволода Нестайка.

Відповідну пропозиції вніс депутат міської ради Андрій Лучик («СВІДОМІ»).

Андрій Лучик у своєму фейсбуці пише, що Всеволод Нестайко – класик сучасної української дитячої літератури. Автор численних творів, зокрема: «Тореадори з Васюківки», «В країні Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в лісовій школі» та інших. Це один з найулюбленіших і найбільш впізнаваних дитячих письменників, на творах якого виросло декілька поколінь українців.

«Присвоєння назві вулиці імені Всеволода Нестайка – рішення неполітичне. Це увіковічення пам’яті не лише автора чудових дитячих творів, але й приємних спогадів дитинства не одного покоління лучан», – пише Андрій у дописі і запитує у підписників, чи підтримують вони таку пропозицію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вулиця, імені Нестайка, Лучик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України
Сьогодні, 22:50
У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Сьогодні, 22:22
Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії
Сьогодні, 21:47
У Луцькому прикордонному загоні – новий керівник
Сьогодні, 21:14
У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
04 липень, 20:35
Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці
30 червень, 20:41
У Луцьку через ремонт проспекту Волі перекриють ще одну вулицю У Луцьку через ремонт проспекту Волі перекриють ще одну вулицю
04 червень, 11:58
У Луцьку перекриють частину вулиці У Луцьку перекриють частину вулиці
02 червень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України
Сьогодні, 22:50
 0
У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Сьогодні, 22:22
 0
Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцькому прикордонному загоні – новий керівник
Сьогодні, 21:14
 0
У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8