У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника

Одну з вулиць Луцька можуть перейменувати на честьВідповідну пропозиції вніс депутат міської ради(«СВІДОМІ»).Андрій Лучик у своєму фейсбуці пише, що Всеволод Нестайко – класик сучасної української дитячої літератури. Автор численних творів, зокрема: «Тореадори з Васюківки», «В країні Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в лісовій школі» та інших. Це один з найулюбленіших і найбільш впізнаваних дитячих письменників, на творах якого виросло декілька поколінь українців.«Присвоєння назві вулиці імені Всеволода Нестайка – рішення неполітичне. Це увіковічення пам’яті не лише автора чудових дитячих творів, але й приємних спогадів дитинства не одного покоління лучан», – пише Андрій у дописі і запитує у підписників, чи підтримують вони таку пропозицію.