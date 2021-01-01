Небезпечні знахідки: у волинських лісах люди продовжують натрапляти на застарілі боєприпаси
14 липень, 23:24
Піротехнічні підрозділи ДСНС Волині щодня проводять роботи щодо вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Відтак, 13 липня сапери ДСНС знищили 48 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.
Зокрема, в селах Колпитів, Журавець, Пятидні Володимир-Волинського району, ліквідовано 5 мінометних мін, 43 артилерійські снаряди та 100 одиниць набоїв стрілецької зброї часів ІІ Світової війни. Застарілі боєприпаси виявлені в лісових масивах краю.
Нагадаємо, що нещодавно, 6 липня, під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки.
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Відтак, 13 липня сапери ДСНС знищили 48 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.
Зокрема, в селах Колпитів, Журавець, Пятидні Володимир-Волинського району, ліквідовано 5 мінометних мін, 43 артилерійські снаряди та 100 одиниць набоїв стрілецької зброї часів ІІ Світової війни. Застарілі боєприпаси виявлені в лісових масивах краю.
Нагадаємо, що нещодавно, 6 липня, під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки.
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