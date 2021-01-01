вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України

ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України
Європейський Союз схвалив дозвіл на в'їзд громадян України і ще деяких країн у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки. Список таких країн має бути оновлений офіційно 15 липня, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів, передає УНН.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - повідомив журналіст у Twitter.

З його слів, список повинен бути офіційно оновлений завтра.

"Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у ньому", - додав Йозвяк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЄС, дозвіл на подорожі, Йозвяк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України
Сьогодні, 22:50
У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Сьогодні, 22:22
Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії
Сьогодні, 21:47
У Луцькому прикордонному загоні – новий керівник
Сьогодні, 21:14
У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовуються обмеження на подорожі ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовуються обмеження на подорожі
Сьогодні, 13:33
В ЄС дозволили першу вакцину проти коронавірусу для підлітків В ЄС дозволили першу вакцину проти коронавірусу для підлітків
29 травень, 02:35
Українські прикордонники затримали турка, який вдавав із себе поляка Українські прикордонники затримали турка, який вдавав із себе поляка
05 травень, 17:55
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
03 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України
Сьогодні, 22:50
 0
У Луцьку може з’явитися вулиця на честь улюбленого багатьма дитячого письменника
Сьогодні, 22:22
 0
Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцькому прикордонному загоні – новий керівник
Сьогодні, 21:14
 0
У місті на Волині планують відкрити цех з обробки природного каменю
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8