ЄС скасував обмеження на подорожі для туристів з України

Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів, передає



"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - повідомив журналіст у Twitter.



З його слів, список повинен бути офіційно оновлений завтра.



"Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у ньому", - додав Йозвяк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський Союз схвалив дозвіл на в'їзд громадян України і ще деяких країн у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки. Список таких країн має бути оновлений офіційно 15 липня, повідомив журналіст "Радіо Свобода", який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів, передає УНН "Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - повідомив журналіст у Twitter.З його слів, список повинен бути офіційно оновлений завтра."Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у ньому", - додав Йозвяк.

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