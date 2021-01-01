«Еко-літо» у волинській громаді: діти зібрали та відсортували причіп сміття.ВІДЕО





За годину прибирання у парку та двох місцевих архітектурних пам'ятках учасники зібрали причіп сміття, пише



Співорганізаторка акції Ірина Гайдучик розповіла, що прибирання місцевості не є основною метою заходу. "Ми хочемо показати, як можна змінювати еко-культуру та еко-свідомість. Чому сортувати сміття – це добре", – говорить активістка.



Після прибирання для дітей влаштували екологічну вікторину і провели еко-квести, брали участь усі охочі. Для учасників також продемонстрували досліди з хімії та показали таблицю тривалості розкладання різних видів сміття.



Учасники акції кажуть, що вже не вперше беруть участь в подібних заходах. "Ми четверо прибирали в нас біля вулиці, і винесли 6 мішків сміття, прибирали в рукавичках", – каже один з учасників акції Владислава Ткачук.



Місцеві жителі на акцію прийшли родинами. Зі слів співорганізаторки акції, в планах – проводити подібні екологічні акції і в інших населених пунктах Ковельського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Голоби на Волині відбулася акція "Еко-літо 2021". Понад 30 дітей взяли участь у квесті, вікторинах на екологічну тематику та майстер-класах. Учасники акції разом з дорослими прибрали місцевий парк.За годину прибирання у парку та двох місцевих архітектурних пам'ятках учасники зібрали причіп сміття, пише Суспільне Співорганізаторка акціїрозповіла, що прибирання місцевості не є основною метою заходу. "Ми хочемо показати, як можна змінювати еко-культуру та еко-свідомість. Чому сортувати сміття – це добре", – говорить активістка.Після прибирання для дітей влаштували екологічну вікторину і провели еко-квести, брали участь усі охочі. Для учасників також продемонстрували досліди з хімії та показали таблицю тривалості розкладання різних видів сміття.Учасники акції кажуть, що вже не вперше беруть участь в подібних заходах. "Ми четверо прибирали в нас біля вулиці, і винесли 6 мішків сміття, прибирали в рукавичках", – каже один з учасників акціїМісцеві жителі на акцію прийшли родинами. Зі слів співорганізаторки акції, в планах – проводити подібні екологічні акції і в інших населених пунктах Ковельського району.

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