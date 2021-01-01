«Еко-літо» у волинській громаді: діти зібрали та відсортували причіп сміття.ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
У селі Голоби на Волині відбулася акція "Еко-літо 2021". Понад 30 дітей взяли участь у квесті, вікторинах на екологічну тематику та майстер-класах. Учасники акції разом з дорослими прибрали місцевий парк.
За годину прибирання у парку та двох місцевих архітектурних пам'ятках учасники зібрали причіп сміття, пише Суспільне.
Співорганізаторка акції Ірина Гайдучик розповіла, що прибирання місцевості не є основною метою заходу. "Ми хочемо показати, як можна змінювати еко-культуру та еко-свідомість. Чому сортувати сміття – це добре", – говорить активістка.
Після прибирання для дітей влаштували екологічну вікторину і провели еко-квести, брали участь усі охочі. Для учасників також продемонстрували досліди з хімії та показали таблицю тривалості розкладання різних видів сміття.
Учасники акції кажуть, що вже не вперше беруть участь в подібних заходах. "Ми четверо прибирали в нас біля вулиці, і винесли 6 мішків сміття, прибирали в рукавичках", – каже один з учасників акції Владислава Ткачук.
Місцеві жителі на акцію прийшли родинами. Зі слів співорганізаторки акції, в планах – проводити подібні екологічні акції і в інших населених пунктах Ковельського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За годину прибирання у парку та двох місцевих архітектурних пам'ятках учасники зібрали причіп сміття, пише Суспільне.
Співорганізаторка акції Ірина Гайдучик розповіла, що прибирання місцевості не є основною метою заходу. "Ми хочемо показати, як можна змінювати еко-культуру та еко-свідомість. Чому сортувати сміття – це добре", – говорить активістка.
Після прибирання для дітей влаштували екологічну вікторину і провели еко-квести, брали участь усі охочі. Для учасників також продемонстрували досліди з хімії та показали таблицю тривалості розкладання різних видів сміття.
Учасники акції кажуть, що вже не вперше беруть участь в подібних заходах. "Ми четверо прибирали в нас біля вулиці, і винесли 6 мішків сміття, прибирали в рукавичках", – каже один з учасників акції Владислава Ткачук.
Місцеві жителі на акцію прийшли родинами. Зі слів співорганізаторки акції, в планах – проводити подібні екологічні акції і в інших населених пунктах Ковельського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Еко-літо» у волинській громаді: діти зібрали та відсортували причіп сміття.ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Небезпечні знахідки: у волинських лісах люди продовжують натрапляти на застарілі боєприпаси
14 липень, 23:24