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На Волині продовжують зростати ціни на продукти, послуги та проїзд

На Волині продовжують зростати ціни на продукти, послуги та проїзд
На Волині продовжують зростити споживчі ціни. ВІдтак, ціни в області у червні 2021р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,1%, з початку року – на 5,8%, в Україні – на 0,2% та 6,4 відповідно. Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.

На споживчому ринку області у червні подорожчали макаронні вироби, яловичина і телятина, овочі, сири, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сметана, соняшникова олія, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби на 3,7–0,5%.

Водночас найбільше подешевшали яйця (на 16,8%). Знизились ціни на фрукти, свинину, масло, молоко, рис, продукти переробки зернових, цукор на 2,8–0,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,1%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%, у т.ч. взуття – на 3,0%, одяг – на 2,2%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% спричинено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,5%, послуг лікарень – на 0,8%, амбулаторних послуг – на 0,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% за рахунок подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 3,8% та 1,8% відповідно.

Зростання вартості послуг освіти на 1,2% зумовлено підвищенням плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 10,0%.

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Теги: статистика, зростання цін
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