Фермери зможуть отримати кредити під держгарантії на купівлю землі





Про це повідомляє



У Міністерстві фінансів очікують, що це дозволить надати підтримку малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.



Реалізація документу дозволяє визначити механізми надання державних гарантій на портфельній основі, а також встановити вимоги до відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії.



Також затверджуються вимоги до позичальників та зобов’язань, за якими банки-кредитори можуть отримати забезпечення у вигляді державних гарантій. "Укрексімбанк" визначається агентом гаранта, до функцій якого, зокрема, належить перевірка правильності отриманих від банків-кредиторів документів і розрахунків.



З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня схвалив проект постанови, якою уможливив надання кредитів під держгарантії малим фермерам на придбання землі сільськогосподарського призначення.Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, проєкт постанови уряду.У Міністерстві фінансів очікують, що це дозволить надати підтримку малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.Реалізація документу дозволяє визначити механізми надання державних гарантій на портфельній основі, а також встановити вимоги до відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії.Також затверджуються вимоги до позичальників та зобов’язань, за якими банки-кредитори можуть отримати забезпечення у вигляді державних гарантій. "Укрексімбанк" визначається агентом гаранта, до функцій якого, зокрема, належить перевірка правильності отриманих від банків-кредиторів документів і розрахунків.З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.Читайте також: Стартував ринок землі: яка ціна угідь на Волині та скільки їх можуть продати

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