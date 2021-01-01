Фермери зможуть отримати кредити під держгарантії на купівлю землі
Сьогодні, 01:25
Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня схвалив проект постанови, якою уможливив надання кредитів під держгарантії малим фермерам на придбання землі сільськогосподарського призначення.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, проєкт постанови уряду.
У Міністерстві фінансів очікують, що це дозволить надати підтримку малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.
Реалізація документу дозволяє визначити механізми надання державних гарантій на портфельній основі, а також встановити вимоги до відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії.
Також затверджуються вимоги до позичальників та зобов’язань, за якими банки-кредитори можуть отримати забезпечення у вигляді державних гарантій. "Укрексімбанк" визначається агентом гаранта, до функцій якого, зокрема, належить перевірка правильності отриманих від банків-кредиторів документів і розрахунків.
З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
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Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, проєкт постанови уряду.
У Міністерстві фінансів очікують, що це дозволить надати підтримку малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.
Реалізація документу дозволяє визначити механізми надання державних гарантій на портфельній основі, а також встановити вимоги до відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії.
Також затверджуються вимоги до позичальників та зобов’язань, за якими банки-кредитори можуть отримати забезпечення у вигляді державних гарантій. "Укрексімбанк" визначається агентом гаранта, до функцій якого, зокрема, належить перевірка правильності отриманих від банків-кредиторів документів і розрахунків.
З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
Читайте також: Стартував ринок землі: яка ціна угідь на Волині та скільки їх можуть продати
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