У Луцьку невідома хвороба вражає каштани та ялини: екологи кажуть про зрізання.ВІДЕО
Сьогодні, 03:53
У Луцьку масово всихають каштани і хвойні дерева. Зокрема на проспектах Перемоги і Грушевського, вулиці Потебні та інших частинах міста невідома хвороба вражає листя каштанів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще у липні 2018 році екологи Луцька теж говори про хворобу каштанів , коли листкові пластинки вражає каштанова мінуюча міль.
Що їсть зелені насадження в обласному центрі та чому хочуть зрізати усю алеї ялин на Луцькому Меморіалі Вічної Слави – дивіться у сюжеті ІА Конкурент.
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ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще у липні 2018 році екологи Луцька теж говори про хворобу каштанів , коли листкові пластинки вражає каштанова мінуюча міль.
Що їсть зелені насадження в обласному центрі та чому хочуть зрізати усю алеї ялин на Луцькому Меморіалі Вічної Слави – дивіться у сюжеті ІА Конкурент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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