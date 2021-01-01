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У Луцьку невідома хвороба вражає каштани та ялини: екологи кажуть про зрізання.ВІДЕО

У Луцьку невідома хвороба вражає каштани та ялини: екологи кажуть про зрізання.ВІДЕО
У Луцьку масово всихають каштани і хвойні дерева. Зокрема на проспектах Перемоги і Грушевського, вулиці Потебні та інших частинах міста невідома хвороба вражає листя каштанів.

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Теги: всихання дерев, екологи
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Сьогодні, 04:40
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