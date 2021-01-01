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Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео

Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео
Температура за вікном сягнула 33 градусів вище нуля. Аби трохи охолодитися, люди обливаються водою і ховаються у затінок. Втім, якщо ми з вами від такої погоди втомилися, то жителі Луцького зоопарку нею насолоджуються. Про життя тварин у звіринці в таку спеку пише volyn.com.ua.

«У нас більшість тварин з Африканського континенту або зі східних районів, де дуже спекотно. Така аномальна для нас погода – радість для них, бо почуваються як вдома», – розповідає ветеринар Володимир Когут.
Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео

Відвідувачі просять допомогти комусь із звірів, але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають».

Директорка зоопарку Людмила Денисенко теж запевнила, що більшість звірів нині від спеки не страждає. Каже, тепер вони нарешті можуть перебувати у вольєрі цілодобово, бо при холоднішій температурі їх заганяли у спеціальні будиночки.

«Тварини стали спокійнішими. Довго ніжаться на сонечку, часто у дуже неприродних позах. Відвідувачі навіть, буває, просять допомогти комусь із звірів, мовляв: «Помирає!». Але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають». А для норок, куниць і фредок, яким все ж потрібна прохолода, ми встановили спеціальні басейни», – зазначила пані Людмила.
Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео

За її словами, від спеки найбільше страждають рослини. Тому, аби квіти не зів'яли, працівники зоопарку змушені пильніше за ними стежити.

«Зелень почувається гірше за тварин і людей. Доводиться постійно все поливати. Відвідувачі кажуть, що у зоопарку дуже кравиво, ми теж це помічаємо. Тому на роботу ходимо з радістю, кайфуємо!» – ділиться Тетяна Маїло, яка займається озелененням території.
Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео

Уродженка Донбасу Наталія Матюшенко, яку ми зустріли у зоопарку, дуже любить квіти. Втім, каже, ніяк не могла відійти від мавпочки, мовляв: «Так мило обіймала дерево і спала!». Жінка навіть пообіцяла привезти сюди дітей та онуків.
Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео

«Я тепер живу в Рівному. Дуже гарно тут! Є на що подивитися. Привезу наступного разу всю родину», – каже пані Наталія.



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Теги: Луцький зоопарк, спека для тварин
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