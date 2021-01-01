Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео





«У нас більшість тварин з Африканського континенту або зі східних районів, де дуже спекотно. Така аномальна для нас погода – радість для них, бо почуваються як вдома», – розповідає ветеринар Володимир Когут.



Відвідувачі просять допомогти комусь із звірів, але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають».



Директорка зоопарку Людмила Денисенко теж запевнила, що більшість звірів нині від спеки не страждає. Каже, тепер вони нарешті можуть перебувати у вольєрі цілодобово, бо при холоднішій температурі їх заганяли у спеціальні будиночки.



«Тварини стали спокійнішими. Довго ніжаться на сонечку, часто у дуже неприродних позах. Відвідувачі навіть, буває, просять допомогти комусь із звірів, мовляв: «Помирає!». Але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають». А для норок, куниць і фредок, яким все ж потрібна прохолода, ми встановили спеціальні басейни», – зазначила пані Людмила.



За її словами, від спеки найбільше страждають рослини. Тому, аби квіти не зів'яли, працівники зоопарку змушені пильніше за ними стежити.



«Зелень почувається гірше за тварин і людей. Доводиться постійно все поливати. Відвідувачі кажуть, що у зоопарку дуже кравиво, ми теж це помічаємо. Тому на роботу ходимо з радістю, кайфуємо!» – ділиться Тетяна Маїло, яка займається озелененням території.



Уродженка Донбасу Наталія Матюшенко, яку ми зустріли у зоопарку, дуже любить квіти. Втім, каже, ніяк не могла відійти від мавпочки, мовляв: «Так мило обіймала дерево і спала!». Жінка навіть пообіцяла привезти сюди дітей та онуків.



«Я тепер живу в Рівному. Дуже гарно тут! Є на що подивитися. Привезу наступного разу всю родину», – каже пані Наталія.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Температура за вікном сягнула 33 градусів вище нуля. Аби трохи охолодитися, люди обливаються водою і ховаються у затінок. Втім, якщо ми з вами від такої погоди втомилися, то жителі Луцького зоопарку нею насолоджуються. Про життя тварин у звіринці в таку спеку пише volyn.com.ua «У нас більшість тварин з Африканського континенту або зі східних районів, де дуже спекотно. Така аномальна для нас погода – радість для них, бо почуваються як вдома», – розповідає ветеринарВідвідувачі просять допомогти комусь із звірів, але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають».Директорка зоопаркутеж запевнила, що більшість звірів нині від спеки не страждає. Каже, тепер вони нарешті можуть перебувати у вольєрі цілодобово, бо при холоднішій температурі їх заганяли у спеціальні будиночки.«Тварини стали спокійнішими. Довго ніжаться на сонечку, часто у дуже неприродних позах. Відвідувачі навіть, буває, просять допомогти комусь із звірів, мовляв: «Помирає!». Але, насправді, причин для тривоги нема – це вони так «засмагають». А для норок, куниць і фредок, яким все ж потрібна прохолода, ми встановили спеціальні басейни», – зазначила пані Людмила.За її словами, від спеки найбільше страждають рослини. Тому, аби квіти не зів'яли, працівники зоопарку змушені пильніше за ними стежити.«Зелень почувається гірше за тварин і людей. Доводиться постійно все поливати. Відвідувачі кажуть, що у зоопарку дуже кравиво, ми теж це помічаємо. Тому на роботу ходимо з радістю, кайфуємо!» – ділиться, яка займається озелененням території.Уродженка Донбасу, яку ми зустріли у зоопарку, дуже любить квіти. Втім, каже, ніяк не могла відійти від мавпочки, мовляв: «Так мило обіймала дерево і спала!». Жінка навіть пообіцяла привезти сюди дітей та онуків.«Я тепер живу в Рівному. Дуже гарно тут! Є на що подивитися. Привезу наступного разу всю родину», – каже пані Наталія.

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